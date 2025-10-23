قررت جهات التحقيق بنيابة الشيخ زايد الجزئية بالجيزة، حبس ملاكم 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه ووالده وآخرين بدهس أب ونجله وابن شقيقته بسيارة في كامبوند شهير بالشيخ زايد، إثر مشاجرة وقعت بينهما حال محاولة تسوية نزاعًا بين الطرفين بسبب مشادة بين طلاب في إحدى المدارس.

وألقى رجال مباحث الشيخ زياد بالجيزة، القبض على الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى الشيخ زايد بالجيزة.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة أكدت أن الخلاف بين الطلاب هو السبب الرئيسي وراء الواقعة، وأن الجاني دهس الضحايا عمدًا بسيارته بعد مشادة كلامية، وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بالنادي وبوابات الكمبوند التي وثقت لحظة الحادث بالكامل.

وأصدرت إدارة كمبوند بيفرلي هيلز بيانًا أكدت فيه أن الحادث وقع مساء الأربعاء الماضي، نتيجة خلاف سابق بين أبناء الطرفين، وجرت محاولة لتسويته أمام النادي بحضور أولياء الأمور.

وأضاف البيان أن المشادة تطورت بشكل مفاجئ، ليقوم أحد أولياء الأمور بدهس الطرف الآخر بسيارته ثم الفرار من المكان مؤكدة تعاونها الكامل مع جهات التحقيق، وتسليمها تسجيلات الكاميرات وكافة البيانات الخاصة بالأطراف المتورطة.