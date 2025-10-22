إعلان

قرار قضائي جديد في دعوى تعويض محمد عادل بـ10 ملايين جنيه ضد إبراهيم فايق

كتب : أحمد عادل

12:09 م 22/10/2025

الحكم محمد عادل

قررت محكمة مدني جنوب الجيزة، تأجيل نظر ثاني جلسات الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية أزمة تسريب محادثة حكام تقنية الفيديو (VAR)، إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت في وقت سابق بتخفيض الغرامة المالية الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه، في القضية ذاتها المتعلقة بتسريب الحديث الصوتي بين الحكام أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وأصدرت نيابة الشئون المالية والاقتصادية قرارًا بإحالة فايق وعبدالباسط إلى المحاكمة الجنائية، بعد بث تسريب صوتي دار بين الحكم محمد عادل وحكم الفيديو محمد سلامة "ميدو" عبر إحدى القنوات الفضائية.
يذكر أن المحامي العام قد أنهى التحقيق مع الحكم محمد عادل بشأن واقعة التسريب، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية عقب تداولها عبر وسائل التواصل والإعلام الرياضي.

محمد عادل إبراهيم فايق أزمة تسريب محادثة حكام

