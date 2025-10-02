فيديوهات رقص خادشة.. تقود صانعة محتوى بالتجمع إلى التخشيبة

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو رقص خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أكدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبطها وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.