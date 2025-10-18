محاكمة 39 متهمًا في قضية "خلية العملة" أمام جنايات بدر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت، محاكمة 39 متهمًا في القضية رقم 580 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الرابع تولوا، خلال الفترة من عام 2014 حتى 15 أبريل 2020، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الخامس حتى الرابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الثامن والثلاثين، انضموا إلى الجماعة الإرهابية محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، بينما شارك المتهمون من الخامس عشر حتى الثامن والعشرين، والمتهم التاسع والثلاثون، جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

كما نسبت النيابة العامة إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، فيما أسندت إلى المتهمين من الثامن حتى الثامن والعشرين تهم ارتكاب أعمال إرهابية، تمثلت في شراء العملات الأجنبية من داخل البلاد وخارجها خارج الإطار المصرفي الرسمي، بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر والإضرار بالموارد الاقتصادية، ما نتج عنه حجب دخول العملات الأجنبية وخفض احتياطي الدولة منها، بما أضر بالنظام البنكي والاقتصاد الوطني.