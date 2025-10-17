إعلان

كشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على طالب بالبحيرة

كتب : مصراوي

12:15 م 17/10/2025

السائق المشكو في حقه

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن اعتداء قائد سيارة "ميكروباص" على أحد الركاب بالسب والضرب بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء الشاكى طالب مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة قرر أنه بتاريخ 8 الجارى حال استقلاله سيارة "ميكروباص" بأحد المواقف بدمنهور، تأخر قائد السيارة فى تحميل الركاب فقام بالنزول من السيارة وأغلق بابها بقوة، وفوجئ بتعدى السائق عليه بالسب والضرب.

أمكن ضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

