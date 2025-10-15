حملات الداخلية تطيح بتجار عملة جمعوا 20 مليون جنيه خارج السوق

ب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متتالية ضد المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمكافحة المضاربة غير المشروعة على العملات خارج السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة تجار العملة غير الشرعيين الذين يضرّون بالاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي.