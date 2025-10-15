إعلان

حملات الداخلية تطيح بتجار عملة جمعوا 20 مليون جنيه خارج السوق

كتب : علاء عمران

11:54 ص 15/10/2025

أجهزة وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
ب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متتالية ضد المتورطين في جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لمكافحة المضاربة غير المشروعة على العملات خارج السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت نحو 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة تجار العملة غير الشرعيين الذين يضرّون بالاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة وزارة الداخلية تجار عملة خارج السوق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان سمير ربيع بطل مسلسل "شيخ العرب همام"
تأكيدًا لمصراوي.. بدء عزل مسار الأتوبيس الترددي BRT على الدائري
فرص لأمطار على هذه المناطق.. تعرف على توقعات طقس الأيام المقبلة