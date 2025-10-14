تصادم مروع أعلى الأوسطي بعد كارتة الفيوم

في لحظات معدودة، سادت الفوضى الطريق الأوسطي مع صوت ارتطامٍ مدو نتيجة حادث تصادم مروع بين عدة سيارات ملاكي وقع بعد كارتة الفيوم في اتجاه الأوتوستراد.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص بإصابات متفرقة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الحادث وقع بشكل مفاجئ، وتحولت لحظات القيادة العادية إلى فوضى من الصريخ والزجاج المتناثر وأجساد ملقاة على الأسفلت.

بينما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور في رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها مع فحص كاميرات الطريق لتحديد ملابسات الحادث بدقة.