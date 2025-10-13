كتب ـ رمضان يونس:

رفضت الدائرة "9" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، رفض استئناف 5 متهمين "م.ر"، و"ب.س"، و"ص.م"، و"م.م"، و"أ.م"؛ وتأييد حكم إدانتهم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم و 23 آخرين بخطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" في الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار جنوب الصف بالجيزة.

ترأس هيئة الدائرة برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن محمود فخري عبد الرحيم، وسامح السيد حسن أبو كنه ونُمير نبيل محمد المهدى، وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.

وأصدرت الدائرة "2" جنايات الصف بالجيزة، في وقت سابق، أحكامًا متفاوتة بحق 28 متهمًا في واقعة خطف وهتك عرض وإجبار شابين على ارتداء ملابس داخلية "نسائية" في الشارع، إثر معركة مسلحة بقرية عرب الحصار جنوب الصف بالجيزة.

وأدانت المحكمة المتهم الثاني "ص.ع" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه في اتهامه بخطف المجني عليه وتهديده عن طريق القوة بالسلاح.

و عاقبت المحكمة المتهم الأول "ه. ش"، والثالث "إ. ع"، والرابع "و. ع"، والخامس "م. ر" والسادس "ع. ع"، والسابع "ع. ع" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية لكل متهم قدرها 20 ألف جنيه، في اتهامهم بالقبض على المجني عليه "ص. م" بدون وجه حق وتعذيبه وهتك عرضه بالقوة، ومعاقبة المتهم الثامن "ش.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

وشمل منطوق الحكم، أولا؛ معاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية، وأمرت المحكمة بمحو الصور والمقاطع المرئية المصورة للمجني عليهما بالملابس الداخلية النسائية.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر في غضون شهري أبريل ومايو لعام 2024، بدائرة مركز شرطة الصف،محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "صلاح م"، والأهالي بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة نارية وأخرى بيضاء، مُطلقين وابلاً من الأعيرة النارية، مُلوحين بها لإلقاء الرعب في نفس المجني عليه والأهالي بالمنطقة، وتكدير الأمن العام وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضحت النيابة العامة، للمتهمين من الأول حتى السادس وفق أمر الإحالة، تهمة خطف المجني عليه "صلاح م"، وذلك بالقوة والتهديد بأن باغتوه مشهرين بوجهه أسلحة نارية وبيضاء، مطلقين أعيرة نارية، وتعدوا عليه ضربًا مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق، قاصدين إياه عنوة إلى مكان قصي بعيد عن أعين الناس وذويه، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من خطفه.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه "ص. م" بدون وجه حق وعذبوه، وهتكوا عرضه بالقوة، وتعدوا عليه ضربًا، بأن تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، وما إن ظفروا به حتى حسروا عنه ملابسه كاشفين عوراته، مُجبرين إياه على ارتداء ملابس داخلية "سيدات" أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صورًا ومقاطع مرئية دون رضاه على مسمع ومرأى الجميع.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد "بسام ش"، والأهالي، وذلك بقصد الترويع والتخويف، بأن أشهروا أسلحة بيضاء لإلقاء الرعب في نفس المجني عليه والأهالي بالمنطقة، وتكدير الأمن العام، وتعريض حياتهم للخطر. كما قاموا بخطف "بسام" بالقوة بعدما تعدوا عليه ضربًا، مُحدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي، وتمكنوا من خطفه بتلك الوسيلة القسرية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة هتك عرض "بسام ش"، وذلك بالقوة، بأن تعدوا عليه ضربًا، وشلوا حركته، وحسروا عنه ملابسه كاشفين عوراته، مُجبرين إياه على ارتداء ملابس داخلية نسائية أمام المارة بالطريق العام، والتقطوا له صورًا ومقاطع مرئية دون رضاه.