ضبط حرامي بطاريات السيارات في عين شمس

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل له معلومات جنائية، بتهمة سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

أكدت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "فتح الكابود"، وارتكب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الوقائع، وأرشد عن المسروقات التي تم ضبطها بحوزة عميله سيئ النية — عامل بمخزن خردة مقيم بدائرة القسم — وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.