الداخلية تكشف تفاصيل منشور كاذب عن تجارة الأعضاء

كتب : مصراوي

05:41 م 12/10/2025

المنشور المتداول

أثار منشور على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والخوف، بعد ما تم تداوله عن ضبط تشكيل عصابي يضم أطباء جراحة وتخدير، يتاجرون في الأعضاء البشرية، وبحوزتهم 75 طفلا في الغربية.

بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة قديمة ومفبركة، وتم تداولها أكتر من مرة خلال السنوات الماضية، وتم نفيها رسميًا من الجهات المختصة.

رجال الأمن حددوا صاحب الصفحة الذي أعاد نشر الإشاعة، وهو مقيم في مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بمعرفته أن الخبر قديم وغير صحيح، لكنه أعاد نشره لزيادة نسب المشاهدة وجني مزيد من الأرباح.

