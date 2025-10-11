27 أكتوبر.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 27 أكتوبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب فعل فاضح أعلى محور 26 يوليو، إلى جانب محاكمة مصور الفيديو بتهمة التشهير.

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بتصوير ونشر المقطع المخل، والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور، إلى المحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يُعد جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، إذا كان المحتوى المنشور ينطوي على انتهاك للخصوصية، حتى وإن تضمن ارتكاب من يظهر فيه لجريمة أخرى، مشددةً على أن السبيل القانوني الصحيح هو الإبلاغ عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول المقاطع المصورة.

وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بعدم تداول أي محتوى من شأنه المساس بالحياة الخاصة للأفراد، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.

كانت النيابة العامة قد استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب فتاة رفقة آخر فعلًا مخلًا أثناء استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك في ضوء ما نُسب إليه من مخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، حيث أقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا المصور يصورهم حال قيام إحدى الفتيات بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم واعترض طريقه وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.