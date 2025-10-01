دبح "اوزعه" في نص الشارع.. قرار من النيابة في جريمة "الكوم الأخضر"

فيديو التنقيب عن الآثار في مدرسة بالمنيا يثير الجدل.. ما الحقيقة؟

كتب ـ رمضان يونس:

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس "إسلام" الشهير بـ"أبو اتاتا"، 15يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل سائق يدعى"محمد اوزعه" ذبحًا بسكين في وضح النهار بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم.

ووجهت النيابة العامة لـ"أبو اتاتا"، تهمتي قتل المجني عليه "محمد اوزعه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية في الواقعة، فيما استمعت لأقوال أسرة المجني عليه وشهود العيان على الجريمة، فيما استعجلت تقرير الطب الشرعي الموقع على جثمان المجني عليه والذي سيكشف مدى الإصابات التي تعرض لها السائق.

وتحفظت قوات الشرطة على سجلات كاميرات المراقبة بموقع الجريمة، والتي تكشف ملابسات الجريمة وما جرى فيها وصولاً إلى كيف استدرج المتهم المجني عليه.

الجريمة وقعت قبل صلاة الجمعة الماضية، رصدت إحدى كاميرات المراقبة فيديو يوضح الجريمة- يتحفظ مصراوي على نشره لما يتضمنه من مشاهد مزعجة- حيث ظهر المتهم وهو يسير بجوار المجني عليه واضعًا يده على كتفه، ثم باغته بطعنات متتالية قبل أن يذبحه وسط ذهول الأهالي.

قوة أمنية من رجال البحث الجنائي بالجيزة، تمكنت من ملاحقة المتهم بعد دقائق من ارتكاب الجريمة ، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه استدرج المجني عليه بحيلة، بعدما ادعى إصابته بوعكة صحية وطلب منه توصيله بالتوك توك، قبل أن ينفذ مخططه الإجرامي.

و اقتادت مأمورية من رجال مباحث الطالبية بالجيزة، "إسلام أبو اتاتا" إلى مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لأمر النيابة العامة، لأخذ عينة من الدم لإجراء تحاليل مخدرات لبيان عما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة وقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليه "محمد اوزعه" ذبحا وسط الشارع من عدمه.