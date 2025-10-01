إعلان

النيابة تحقق مع سائق متهم باحتجاز شاب وتصويره بملابس نسائية في الجيزة

06:00 م 01/10/2025

النيابة العامة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع سائق متهم باحتجاز شاب داخل شقته والتعدي عليه بالضرب وإجباره تحت تهديد السلاح الأبيض على ارتداء ملابس نسائية وتصوير مقاطع فيديو له، انتقامًا منه لاكتشافه ارتباطه بعلاقة غير شرعية بشقيقته.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من شاب اتهم فيه السائق باحتجازه داخل شقته بمنشأة القناطر والاعتداء عليه بالضرب وإكراهه على ارتداء ملابس حريمي وتصويره في مقاطع فيديوهات مخزية.

وبإجراء التحريات، تبين صحة ما ورد في البلاغ، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على مقاطع الفيديو محل الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حولها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

