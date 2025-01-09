مكافحة المخدرات تضبط 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب - سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية ضد ثلاثة أشخاص لاتهامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن تجارة المواد المخدرة بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، الذين يحملون سجلات جنائية، حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال غسلها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. وقاموا باستخدام الأموال في شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، مما ساعدهم على منح الأموال صبغة شرعية.

قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من تلك الأموال غير المشروعة بحوالي 60 مليون جنيه. وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.