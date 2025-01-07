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غلق 129 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيداً للكهرباء

12:32 م الثلاثاء 07 يناير 2025

غلق المحال

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كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 129 محلاً لمخالفتها، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 129 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك في إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء
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