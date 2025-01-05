الداخلية تواصل تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ إجراءات لتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

تمكنت الأقسام المختلفة للإدارة على مستوى الجمهورية من استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، حيث تم إنهاء إجراءاتهم بسرعة وفاعلية.

وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير خدمات استخراج المستندات في جميع المواقع الشرطية، كجزء من التزامها بتحسين المنظومة الأمنية وتعزيز حقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى مراعاة حقوق الإنسان وتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية.