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19 أبريل.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين

03:44 م السبت 04 يناير 2025

محاكمة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، حجز جلسة 19 أبريل المقبل للحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في البدرشين.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء عملها.

جماعة إرهابية البدرشين إرهاب
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