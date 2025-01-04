ممثل النيابة في قضية مقتل صاحب قهوة أسوان: الواقعة مثبتة والأدلة واضحة

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، لمرافعة ممثل النيابة العامة في قضية مقتل صاحب قهوة أسوان.

وأكد ممثل النيابة العامة أن الأدلة في القضية واضحة والوقائع ثابتة، مشددًا على أن إصدار الحكم لن يكون شاقًا في ظل التضافر الواضح بين الأدلة المتوفرة.

وأوضح ممثل النيابة أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على خلفية خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

وأضاف أن المتهم ترصد للمجني عليه في المكان الذي كان يعلم مسبقًا أنه سيمر منه، وبحوزته سلاح أبيض (مطواة)، وما إن ظفر به حتى باغته بطعنات أودت بحياته.

وأشار ممثل النيابة إلى أن القضية مدعمة بأدلة واضحة وثابتة، مؤكدًا أن النهار لا يحتاج إلى دليل لإثبات وقائع الجريمة.