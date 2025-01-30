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الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة خلال 24 ساعة

12:32 م الخميس 30 يناير 2025

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية قوية ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

حيث أسفرت الجهود المشتركة مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة.

جاءت هذه الضبطية في إطار مكافحة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، حيث تم ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد القومي.

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