ضبط 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة على كافة الطرق والميادين، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 43,746 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات: 676 حالة سير بدون تراخيص، 24 دراجة نارية مخالفة، 28,623 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 1,230 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 12 مخالفة شروط التراخيص.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لزيادة الانضباط المروري والحد من الحوادث.