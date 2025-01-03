المرور يضبط 33 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق، حيث تمكنت خلال حملة مكثفة استمرت 24 ساعة من ضبط 33,223 مخالفة مرورية متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية.

وشملت المخالفات المسجلة 626 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى 22,689 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و10 مخالفات مواقف عشوائية. كما رصدت الحملة 879 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و10 مخالفات متعلقة بشروط التراخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار هذه الحملات المكثفة للحد من المخالفات المرورية وضمان سلامة المواطنين على الطرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.