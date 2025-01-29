الزوجة والعشيق قطّعا جثمان الزوج.. قرار قضائي بشأن المتهمين في "جريمة بدر"



كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثمانه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة بدر"، لجلسة 25 فبراير المقبل.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في دائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدّا لذلك الغرض دواءً منومًا وسلاحًا أبيض "سكينًا" وأداةً "عصا خشبية". وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه في مسكن الزوجية، غافلته ودسّت له أقراصًا منومة في طعامه، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.

وأضاف أمر الإحالة أنه عقب تيقنهما من استغراقه في النوم، وجّه له المتهم الثاني عدة ضربات استقرت في رأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه. وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما، حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، ثم قام بتعبئتها في أوعية بلاستيكية، ودفنها في صناديق قمامة متفرقة متباعدة عن بعضها البعض، ليخفيا معالم الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات.