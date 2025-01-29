حجز دعوى رضا عبد العال ضد قناة النهار وتامر أمين للحكم

كتب- أحمد عادل:

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 26 فبراير المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من الكابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار والإعلامي تامر أمين، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير خلال برنامجه "آخر النهار"، والتي اعتبرها عبد العال سبًّا وقذفًا.

واتخذ رضا عبد العال الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قدّم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته. وفي المقابل، حضر المستشار هيثم عباس، محامي قناة النهار، الذي قدّم دعوى فرعية ضد عبد العال، بسبب منشور على موقع "فيسبوك" اعتبروه مسيئًا.