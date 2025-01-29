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ضبط متهم بـ13 قضية هتك عرض وتحرش بعد محاولة اختطاف طفل بالإسكندرية

03:32 م الأربعاء 29 يناير 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، والذي أظهر تعرض طفل لمحاولة خطف في أحد شوارع المدينة.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل، التي أفادت بأنها كانت برفقة نجلها البالغ من العمر 12 عامًا في منطقة الهانوفيل التابعة لقسم شرطة الدخيلة، عندما فوجئت بشخص يقوم بالتحرش بابنها. وفور تلقي البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم بسرعة، حيث تبين أنه عاطل عن العمل وسبق اتهامه في 13 قضية، من بينها "هتك عرض، تحرش، سرقة بالإكراه، وضرب".

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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ضبط متهم اختطاف طفل الإسكندرية
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