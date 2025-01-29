للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 4 شركات سياحية ومكتب يعملون "بدون ترخيص".

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات ومكتب غير مرخص بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على (أختام خاصة بالشركات – صور جوازات سفر – برامج لرحلات دينية – بطاقات تعريفية – إعلانات عن برامج سياحية داخلية – دفاتر استلام نقدية – كروت دعاية – دفاتر مدون بها أسماء وبيانات العملاء).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.