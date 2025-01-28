إعلان

بعد انتشار الفيديو.. القبض على طفل يقود سيارة في الشروق

12:58 م الثلاثاء 28 يناير 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يقود سيارة في مدينة الشروق بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بعد الفحص، تم تحديد مالك السيارة، الذي أقر بأن السيارة كانت بحوزة نجل شقيقه، وهو طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن الطفل أخذ السيارة وبدأ قيادتها دون علمه.

تم ضبط الطفل قائد السيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة ومالكها وقائدها، في إطار الحفاظ على السلامة العامة وضمان الالتزام بالقوانين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشروق طفل سيارة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قرار قضائي بشأن 6 دعاوى ضد مرتضى منصور بعد رد هيئة المحكمة

إعلان

إعلان

تفاصيل تعليق منح الوكالة الأمريكية للدراسة في مصر.. طلاب متضررون يكشفون
مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا