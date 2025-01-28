بعد انتشار الفيديو.. القبض على طفل يقود سيارة في الشروق

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يقود سيارة في مدينة الشروق بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه بعد الفحص، تم تحديد مالك السيارة، الذي أقر بأن السيارة كانت بحوزة نجل شقيقه، وهو طالب يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن الطفل أخذ السيارة وبدأ قيادتها دون علمه.

تم ضبط الطفل قائد السيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة ومالكها وقائدها، في إطار الحفاظ على السلامة العامة وضمان الالتزام بالقوانين.