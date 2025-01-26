"الأتوبيس اتقلب بالعمال".. 21 مصابا حصيلة حادث الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

سجل حادث انقلاب أتوبيس شركة ملابس بالطريق الإقليمي 21 مصابا كحصيلة نهائية نقلوا إلى المستشفى للعلاج، مساء الأحد.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة الصف.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق أتوبيس 28 راكبًا يقل عمال شركة ملابس في طريقهم من العاصمة الإدارية إلى الفيوم.

أسفر عن الحادث سقوط 21 مصابا نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور الأتوبيس المنكوب نهر الطريق.