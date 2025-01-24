"الشعلة ضربت".. لحظات الرعب في مصنع شيكولاتة بالتجمع الخامس

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 عمال أحدهم سوداني الجنسية بحروق متفرقة بالجسم إثر حريق شبَّ داخل مصنع بالتجمع الخامس، الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان من إحدى المنشآت بمنطقة المصانع.

انتقل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص اشتعال شعلة بوتاجاز داخل مصنع بسباسيتو مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بحروق باليدين والساقين.

المصابون الثلاثة هم كل من: أنس رمضان 29 عامًا سوداني الجنسية، أحمد محمد 28 عامًا ومحمود أحمد 50 عامًا ونقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج.