"كسر جمجمة الطفل".. الجنايات تصدر حكما عاجلا ضد قاتل ابن شقيقه

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بضرب ابن أخاه الطفل حتى الموت بسير "سيارة" لوجود خلافات مالية مع والده ، في قرية الديسمي بالصف جنوب الجيزة.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6891 لسنة 2024، جنايات مركز الصف، والمُقيدة برقم 6351 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة ، أن "إ.س" عامل بدائرة مركز العياط بالجيزة، في 28 مايو 2024، أحدث عمدًا إصابة نجل شقيقه المجني عليه "س.ف"، حال كونه طفلا لم يجاوز سن الثامنة عشر عامًا ميلاديا، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما بشأن أرباحهما بشأن عمل مشترك بينهما.

وذكرت النيابة العامة، أن العامل المتهم بيت النية و تفكر بروية وعقد العزم المُحقق على التنكيل بإبن أخاه "س.ف"، وإصابته بدافع فرض السطوة عليه؛ وأعد مخططا أحكم دقائقه درسا بعدما قلب الأمور على وجهها، بأن تحين تواجد المجني عليه رفقته خارج مسكنهما، بأن واستجلب أداة "سير سيارة"، وباغته بضربات قاسيات على رأسه حتى وقع أرضا صريع جراحة التي أبانها تقرير الصفة التشريحية، بيد أنه لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن أفضت إصاباته إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه وبإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه، تبين أن الإصابات الموصوفة هي إصابة رضية شديدة بالرأس مصحوبة بكسر بالجمجمة ونزيف دماغي، نتجت من الإصابة بجسم صلب راض ثقيل وأن الوفاة إصابية نتيجة إصابة الرأس الشديدة وما أحدثته من غيبوبة وأن الإصابة واردة الحدوث.