المؤبد لحداد قتل جاره بـ"فرد خرطوش" في دار السلام

كتب- أحمد عادل:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حدادًا بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل جاره باستخدام فرد خرطوش في منطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، جمال محمود، البالغ من العمر 28 عامًا، قَتل المجني عليه، سيد محمد سيد، عمدًا مع سبق الإصرار، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يحمل خلافات سابقة مع المجني عليه، واستغل هذه الخلافات كذريعة لتنفيذ مخططه الإجرامي، سعى المتهم لابتزاز المجني عليه والحصول على أموال دون وجه حق، وهدد بإزهاق روحه إذا رفض طلبه.

وأضافت النيابة أن المتهم أعد خطة محكمة لتنفيذ جريمته، حيث قام بجلب سلاح ناري “فرد خرطوش” وذخائر، وأقدم على إطلاق النار على المجني عليه، مما أسفر عن مقتله.