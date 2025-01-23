ضبط 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وخلال 24 ساعة، تمكّنت الإدارة من ضبط 45,171 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 947 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 مخالفة دراجات نارية، بالإضافة إلى 29,523 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم ضبط 20 مخالفة موقف عشوائي، و1,224 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.