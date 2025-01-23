مصرع 10 عناصر إجرامية وإحباط ترويج مخدرات بـ55 مليون جنيه

كتب - علاء عمران:

تمكنت قوات الشرطة من القضاء على تشكيل عصابي مكوّن من 11 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة، خلال عملية أمنية استهدفتهم في جنوب البلاد.

ووفقًا لمعلومات وتحريات قطاع الأمن العام، حاول أفراد التشكيل جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة لترويجها. وعند استهدافهم بمأمورية مشتركة مع قطاع الأمن المركزي، بادروا بإطلاق النار على القوات، ما أسفر عن مصرع 10 منهم وإصابة آخر.

أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت "الأيس" و"الحشيش"، بالإضافة إلى 9 بنادق آلية وخرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 55 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالمخدرات والأسلحة النارية حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.