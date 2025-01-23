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الأمن في الإسكندرية يضبط 31 متهماً في حملة ضد الاتجار بالمخدرات

11:46 ص الخميس 23 يناير 2025

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة موسعة استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة في دائرة قسم شرطة باب شرق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 قضية مخدرات، و31 متهماً بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الحشيش، الهيروين، الأفيون، وأقراص مخدرة، بالإضافة إلى 9 أسلحة بيضاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار تكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون.

المخدرات المواد المخدرة الإسكندرية
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