بسبب فيديو عبر تيك توك.. الحبس 6 أشهر لإعلامية متهمة بسب فنانة شهيرة وزوجها

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، بمعاقبة إعلامية غيابيًا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، على خلفية اتهامها بسب وقذف فنانة شهيرة وزوجها الفنان.

كما قررت المحكمة بتغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.

تعود الواقعة إلى تصريحات أطلقتها الإعلامية خلال برنامج، حيث وجهت انتقادات للفنانة، متهمة إياها بـ"التحريض على الدعارة والفسق والفجور" على التيك توك.

كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان، ووصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".

وجاء في حيثيات الحكم أن العبارات الواردة في الفيديو الذي تم تقديمه كدليل من قبل الفنانة تحمل إساءة واضحة وتطعن في سمعة المدعين، واعتبرت المحكمة أن أركان جريمتي السب والقذف قد اكتملت، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور.

يذكر أن فنانة شهيرة وزوجها قاما بتحريك الدعوى القضائية بعد بث الفيديو المسيء على إحدى القنوات، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة الإعلامية في القضية.