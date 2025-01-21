"حشيش وسلاح أبيض".. السجن 6 سنوات لمتهم بحيازة المخدرات بالمرج

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 6 سنوات في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها في دائرة قسم شرطة المرج.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "م. ع." إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بها، كما وجهت إليه تهمًا بحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم المرج، حيث لاحظ أفراد القوة الأمنية وجود المتهم في وضع مريب وباستيقافه وتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح أبيض ومبلغ مالي.

وخلال التحقيقات أقر المتهم، بحيازة المخدرات بقصد الإتجار، وأقر بحيازته السلاح والمبلغ المالي بغرض حماية نفسه أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي.