التحقيق مع طالب أدى الامتحان بدلا من زميله بالشهادة الإعدادية لسفره

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها مع طالب انتحل صفة زميله وأدى امتحان الشهادة الإعدادية بدلا منه في مدرسة الأورمان بالعجوزة.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ويمثل الطالب المتهم للتحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالعجوزة كواليس إلقاء القبض على طالب بالصف الثاني الإعدادي عقب اكتشاف قيامه بأداء امتحان الشهادة الإعدادية بدلا من زميله الذي سافر خارج البلاد.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات المعينة بتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأورمان بالعجوزة بضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من آخر. انتقلت على الفور قوات الأمن من مباحث العجوزة لفحص الواقعة.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن مراقب لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأورمان بالعجوزة اكتشف قيام "مصطفى. ر" 12 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، بأداء امتحانات نصف العام بدلا من "عبد الرحمن. س" 14 سنة، طالب بالإعدادية، لسفره خارج البلاد.

تحفظت قوات الأمن على الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.