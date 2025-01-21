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غلق 143 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:56 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 143 محلًا لمخالفتها، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 143 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

الكهرباء وزارة الداخلية استهلاك الكهرباء
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