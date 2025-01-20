آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025.. باقٍ أيام قليلة

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لمعهد معاوني الأمن 2025 (الدفعة 11) للذكور والإناث، مع قرب انتهاء التقديم في 17 فبراير 2025. تُتيح هذه الفرصة للراغبين في الانضمام إلى هيئة الشرطة، شريطة اجتياز الاختبارات المطلوبة. إذا كنت تسعى لبناء مستقبل مهني في الأمن، يجب عليك الإسراع في التقديم قبل الموعد النهائي.

من هم معاونو الأمن؟

معاونو الأمن هم فئة جديدة تم استحداثها بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للشرطة. وهي فئة من الشباب والفتيات، تمثل بديلاً لأمناء الشرطة والدرجة الأولى ومناديب الشرطة. وبذلك سيشكل الهيكل الشرطي في السنوات المقبلة من "مجند - غفير - معاون شرطة - ضابط".

شروط التقديم بمعهد معاوني الأمن 2025:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين بالولادة (غير مجنسين).

ألا يقل السن عن 19 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقديم.

يجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو حكم تأديبي نهائي، ما لم تمضِ على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

يجب أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية التي يتم تحديدها من قبل وزير الداخلية.

يجب أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 170 سم بالنسبة للذكور، ولا يقل عن 160 سم بالنسبة للإناث.

ألا يكون المتقدم مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة في الشرطة أو أي جهات أخرى في الدولة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن سحب كراسات التقدم لمعاهد معاوني الأمن:

معهد معاوني الأمن بطرة (ذكور):

المحافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والإسماعيلية.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة (مدخل مدينة وادي النطرون - ذكور):

المحافظات: الإسكندرية، بني سويف، الدقهلية، الفيوم، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، المنوفية، الشرقية، البحيرة.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج - حي الكوثر - ذكور):

المحافظات: المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد.

بالنسبة للطالبات من جميع المحافظات، يتم التقديم في معهد معاوني الأمن بطرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025:

شهادة ميلاد مميكنة (كمبيوتر).

عدد 12 صورة شخصية.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات (يكتب فيه "مطلوب لمعهد معاوني الأمن").

الموقف من التجنيد.

قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

قيد عائلي للأب.

قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم.

مفردات مرتب الأب والأم.

استكمال البيانات والأوراق وفقًا لما هو مذكور في كراسة الشروط.

المزايا الممنوحة للدارسين:

تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، بالإضافة إلى قيمة ملابس التدريب أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

يحصل الطالب على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

يحق للطلاب الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقًا لقواعد التأمين الصحي المقررة للطلبة أثناء الدراسة.

عقب التخرج، يتمتع الخريجون بالنظام العلاجي وفقًا للقواعد المعمول بها داخل هيئة الشرطة.