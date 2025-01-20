الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام سيدة وشقيقها منزل طليقها في الدقهلية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام شقيق طليقته وآخرين باقتحام مسكنه، وتحطيم وسرقة بعض محتوياته، والاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة في الجسم.

وبالفحص، تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالدقهلية من الشاكي يتهم والد طليقته وشقيقيها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المذكورة، إضافة إلى الاستيلاء على بعض محتويات مسكنه بسبب خلافات بينهم.

تم ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.