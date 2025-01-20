ضبط خلال 80 متهماً.. تفاصيل حملة أمنية لضبط حائزي ومتاجري المخدرات في المنتزه

كتب علاء عمران

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية في الآونة الأخيرة عن ضبط 95 قضية اتجار بالمواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 80 متهماً، وضُبط بحوزتهم أكثر من ثلاثة كيلوجرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من كيلوجرام من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.