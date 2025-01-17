القبض على عصابة لسرقة الموتوسيكلات بالمنيا

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على 5 متهمين بينهم 4 مسجلين خطرًا كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالمنيا.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بتشكيل 5 أشخاص -لأربعة منهم معلومات جنائية - عصابة تخصص نشاطها الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وقص الضفيرة متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات استهدفتهم مأمورية وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (فردي خرطوش محلى – عدد من الطلقات). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 22 واقعة سرقة.

بإرشادهم أمكن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.