حل لغز اقتحام شقة أمريكي وسرقته تحت تهديد السلاح بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

10 أيام من البحث والفحص احتاجها ضباط مباحث الشيخ زايد لإلقاء القبض على 3 متهمين سرقوا أمريكيًا بالقوة بعد اقتحامه مسكنه بالشيخ زايد.

المتهمون الثلاثة استولوا على جهازي حاسب آلي "لاب توب" وهاتف محمول ومبلغ مالي تحت تهديد السلاح لكن الجزء الثاني من الخطة باء بالفشل لدى امتناع الضحية عن تحويل أموال إلى حساب بنكي خاص بأحدهم.

فريق بحث قاده العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصل إلى هوية المتهمين وتمكن المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس المباحث من ضبطهم في عدة أكمنة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.