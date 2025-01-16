طلاب يهاجمون فرد أمن داخل مستشفى بالمقطم بسبب زيارة محظورة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مشاجرة وقعت داخل أحد المستشفيات بمنطقة المقطم في القاهرة، وذلك بعد بلاغ ورد لقسم شرطة المقطم من المستشفى، يفيد بتعرض فرد أمن لإصابة جرح قطعي نتيجة الاعتداء عليه من قبل ثلاثة طلاب.

وتبين من التحقيقات أن فرد الأمن تعرض للاعتداء بعدما منع الطلاب من دخول قسم الرعاية المركزة لزيارة أحد أصدقائهم خارج المواعيد المحددة. حيث قام الطلاب بالاعتداء عليه باستخدام قطعة زجاج، مما أدى إلى إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط الطلاب المتورطين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم توثيقه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.