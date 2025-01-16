لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طلاب يهاجمون فرد أمن داخل مستشفى بالمقطم بسبب زيارة محظورة

12:01 م الخميس 16 يناير 2025

ضبط متهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات مشاجرة وقعت داخل أحد المستشفيات بمنطقة المقطم في القاهرة، وذلك بعد بلاغ ورد لقسم شرطة المقطم من المستشفى، يفيد بتعرض فرد أمن لإصابة جرح قطعي نتيجة الاعتداء عليه من قبل ثلاثة طلاب.

وتبين من التحقيقات أن فرد الأمن تعرض للاعتداء بعدما منع الطلاب من دخول قسم الرعاية المركزة لزيارة أحد أصدقائهم خارج المواعيد المحددة. حيث قام الطلاب بالاعتداء عليه باستخدام قطعة زجاج، مما أدى إلى إصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط الطلاب المتورطين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم توثيقه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

مشاجرة المقطم زيارة محظورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاستئناف تستعد للفصل في إعدام قاتل طليقته بالأزبكية

إعلان

إعلان