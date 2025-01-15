بعد تأييد إعدامه.. فرصة وحيدة للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر للإفلات من حبل عشماوي

كتب- أحمد عادل:

كشفت المحامية سماح فوزي، تفاصيل المراحل القضائية المتبقية للمتهم بقتل 3 مصريين بقطر، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحقه.

وقالت سماح فوزي المحامية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن قرار محكمة الاستئناف اليوم، بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة بالإعدام شنقًا ليس نهائيًا، ويتبقى للمتهم فرصة وحيدة قانونية للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من تاريخ إصداره.

وقضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم بقتل 3 مصريين في دولة قطر، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وكشفت تفاصيل جريمة قتل مروعة ارتكبها المتهم "تامر.م"، البالغ من العمر 43 عامًا والمقيم بمحافظة القليوبية، وذلك بتاريخ 15 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر، أقدم على قتل شخصين كانا يستضيفانه في محل سكنهما عمدًا، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين"، حيث وجه لهما طعنات نافذة استقرت في أنحاء متفرقة من جسديهما، مما أدى إلى وفاتهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقدم على قتل شخص ثالث يُدعى "عبد السلام.م" بهدف إخفاء جريمته الأولى ومنع افتضاح أمره، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، مستخدمًا نفس السلاح الأبيض، حيث تربص بالضحية في محل الجريمة وعاجله بطعنات نافذة استقرت في رقبته وأنحاء متفرقة من جسده، مما أودى بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائمه بغرض السرقة، حيث استولى على هواتف الضحايا المحمولة وجهاز حاسب آلي محمول "لابتوب" يعود للمجني عليه "علي شعبان علي"، واستخدم السلاح الأبيض بغير حق قانوني أو ضرورة مهنية، مما يثبت تعمده ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.