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ضبط 10 أطنان من الدقيق في حملات تموينية مكثفة لمواجهة التلاعب بالأسعار

11:21 ص الأربعاء 15 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، حيث تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين، بالتعاون مع مديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسفرت الحملة عن ضبط نحو 10 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأعلى من السعر المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وأحيلت الوقائع إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضبط دقيق حملات تموينية التلاعب بالأسعار
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