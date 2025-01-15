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لعدم تركيب الملصق.. سحب 1092 رخصة قيادة في 24 ساعة

11:19 ص الأربعاء 15 يناير 2025

الملصق الإلكتروني

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كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن، من سحب 1092 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.
وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

الملصق الإلكتروني رخصة قيادة المرور
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