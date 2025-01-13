11 مصابا في انقلاب ميكروباص بالصف

كتب - محمد شعبان:

أصيب 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصف جنوب الجيزة اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل محطة الصرف.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه حلوان نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر عن الحادث سقوط 11 مصابا نقلوا إلى مستشفى الصف للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.