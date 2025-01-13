خناقة بالسلاح الأبيض تنتهي بمصابين في أكتوبر

كتب - محمد شعبان؛

أصيب شخصان بطعنات متفرقة بالجسم إثر مشاجرة بالحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمساكن أبو الوفا.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب تجدد خلافات قديمة نتج عنها إصابة ياسين سليمان 23 عاما عاطل بطعنة بالساق وعصام زكي 42 عاما بطعنة في الظهر.

وأسرع الأهالي بنقلهما إلى المستشفى المركزي للعلاج ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.