القبض على شخصين لبيع أجهزة فك شفرات القنوات المحظورة بالغربية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين تورطا في بيع أجهزة فك شفرات القنوات المحظورة بالغربية.

أفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بقيام عدد من مالكي المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق ومعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسؤول عن محل لبيع أجهزة "الريسيفر" في دائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية، وعثر بداخل المحل على 23 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

كما تم ضبط مالك محل آخر لبيع أجهزة "الريسيفر" في دائرة قسم شرطة طنطا أول بالغربية، وعثر بداخل المحل على 22 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

بمواجهتهما، أقرّا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.