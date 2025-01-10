حملة أمنية واسعة تضبط 95 تاجر مخدرات في البرلس

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ حملة موسعة استهدفت ضبط حائزي وتجار المواد المخدرة بمركز البرلس، ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة تجارة الكيف.

وأسفرت الحملة عن ضبط 87 قضية مخدرات، تورط فيها 95 متهمًا، حيث تم العثور بحوزتهم 27 كيلو من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو، 2.750 كيلوغرام من مخدر الهيروين، 1.750 كيلوغرام من مخدر الشابو، كميات من الأقراص المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.